نقيب الصحفيين يحصل على تأشيرات حج جديدة للأعضاء

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عن أن أسامة النقلي، سفير السعودية لدى جمهورية مصر العربية، أبلغه باستجابة السفارة والسلطات السعودية لطلب النقابة برفع عدد تأشيرات الحج المقدمة للنقابة إلى 100 تأشيرة.



وكانت النقابة قد حصلت الأسبوع الماضي على 60 تأشيرة لأعضائها، وسوف يبدأ تسلم التأشيرات الأربعين الإضافية، غدًا الأربعاء، وسيتم توزيعهم طبقا للقرعة التي تم إجراؤها بالنقابة ووفقا للقواعد التي وضعتها وأعلنتها لجنة الحج بها.



وقد توجه النقيب بخالص شكره لمعالي السفير السعودية والسلطات السعودية على الاستجابة لمطالب النقابة.