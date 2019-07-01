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لايف ستايل

إرشادات "دومنيك لورو" للتعامل مع الحياة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:04 ص
جريدة الدستور
وفاء النجار
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• تقبلي نفسك والآخرين، إننا نكون أسعد بكثير إذا تعلمنا العيش متقبلين عيوبنا وعيوب الآخرين.

• تعلمي اتخاذ القرارات، إن معرفة اتخاذ القرار الصائب سريعًا فن وميزة لأنه يجنب المرء القلق لمدة طويلة، فبمجرد أن يتحذ الإنسان القرار المناسب ويبدأ في الاجراءات المرتبطة به تُحل المشكلة.

• أرفضي أن تسممي حياتك بأخطائك التي حدثت في الماضي والإساءات التي لم تغفريها.

• لا تبالغي في التفكير في مشكلتك، فعندما نُصر على مشكلة أو أشياء تثير استياءنا ننسى روائع الحياة وفرصها ولا نرى إلا النقائص والعجز والظلم لكن الأوقات الصعبة في حياتنا هي فرصتنا لنتوقف وونتأمل ونعيد حساباتنا.

• ارفضي المناقشات العقيمة وتلك التي لها علاقة بالدين فهذه أفضل طريقة حتى لا يصبح لك أعداء وتذكري أن هناك أوقاتًا مناسبة للتحدث عن مواضيع عميقة وأخرى للتحدث عن مواضيع سطحية فاختاري الوقت المناسب لكل شئ.

• لا تحاولي التأقلم مع أوضاع غير مريحة ولا تطلبي إخلاصًا شديدًا من الآخرين.

• دعي العالم يسير وفق قواعده وهو عالم على المرء أن يراعي فيه باستمرار حاجات الآخرين وإمكاناتهم.

• لا تنتظري شيئًا من الآخرين، أنت وحدك مسئولة عن أعمالك ولا تحملي عبء أخطائك للآخرين، ولا تعتمدي عليهم لتتمتعي بالسعادة.

• لا تحاولي أن تغيري أحدًا لأن ذلك سوف يزيد حياتك تعقيًدا ويستهلك حيويتك ويتركك منهكة.

• دربي نفسك على الاقتصاد في الكلام عندما تكونين برفقة الآخرين وسيكون لهذا أثر ايجابي على نفسك فتشعرين بحيوية خفية وستتركين أثرا طيبًا على الآخرين.

• راقبي كلمات، إن للكلمات التي نستخدمها في التعبير عن أنفسنا أهمية كبيرة وقد تترك الكلمات الجارحة ندبًا أشد على النفس من الاعتداء الجسدي لذا إذا لم يكن لديك شئ جيد تقولينه.. فاصمتي.

• كثرة الكلام يفرغنا من حيويتنا لذا توقفي عن التحدث عن أحزانك فإنها تتعبك وتتعب مستمعيكِ.

• خذي نفسًا قبل أن تتكلمي، ودعي الآخرين يتكلمون على راحتهم ويعبرون عن أنفسهم.

• لا تنتقدي أحدًا، يتطلب منك الحكم على الآخرين طاقة ويضعك في موقف يجب ألا تضعي نفسك فيه، النقد عادة قبل كل شئ لذا دربي نفسك على ألا تغتابي أحدًا مهما كان ومهما كانت مشاعرك نحوه وبمرور الوقت ستصبح هذه العادة طبيعة ثانية لك، قد يمنحك النقد شيئًا من الراحة لكن الأفضل ألا تقومي به.

• في كل مرة تشعرين فيها بالقلق أو الضياع أو الوحدة أو الاكتئاب أو السلبية أو الغضب، تناولي كتابًا مثيرًا، ارتدي ملابس مختلفة، شاهدي منظرًا جميلًا، استمعي لأنغام الموسيقى، استمتعي براحة العطر الذي تفضلينه، يمكنك أيضًا ممارسة اليوجا أو بعض التمرينات الرياضية أو كتابة مذكراتك أو الاستحمام أو المشي. المهم وقف هذا التدفق في المشاعر إلى أن تحل طاقات جديدة جيدة محل السابقة.

• لا حاجة للأفكار السلبية للتحليل والفحص والتدقيق والدراسة حتى لا تتشعب.

• لا تواجهي الأوضاع الصعبة إلا باسترخاء لأن كل ما تعيرينه أهمية يكتسب أهمية وكلما زاد اصرارك على ما لا ترغبين. زادت هيمنته عليك.

• عودي نفسك قبل الخلود إلى النوم تذكر الأحداث الجميلة التي حصلت لك خلال اليوم.

• إن القدرة على التحكم بالنفس أمر ضروري للحفاظ على علاقات جيدة مع الآخرين لذا تجنبي نشر كل ما تعلمين والقيام بدور الفيلسوف.

• إغفرى من أجل سعادتك، إن الغفران لا يعني قبول ما قد حصل وإنما رفض ما قد يسمم حياتنا ولا يمكننا أن نغفر إلا عندما يختفي الألم،والألم لا يظهر إلا إذا تمت ترجمته في أذهاننا لذا إن سعينا إلى أن يكون موقفنا كموقف شاهد على الأحداث فإننا لن نتألم وسيصبح بمقدورنا تجاوز كل ترجمة له.
• تدربي على فن العزلة، أن تنعمي بالعزلة يعني أن تكوني وحدك ويصبح الكل واحد، تمتعي بالأوقات التي تكونين فيها وحدك، قدري الوحدة واعتبريها الحال المفضلة لديك، إنها هبه من الله لتحسني نفسك وترتقي بها وتعالجي القضايا المهمة في حياتك.

• يمنحك الله الوحدة لتزرعي بذورًا تنمو وتتفتح على المجهول في برارٍ لم تكتشف بعد في الحياة، تعلمي ان تتمتعي بصحبة نفسك قبل فوات الأوان فالوحدة تجعل الحياة أكثر غنى.
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