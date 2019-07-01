فتاة تعانى من حالة صحية نادرة

تعاني شابة هنجارية تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، من حالة صحية نادرة تتسبب في إصابتها بحساسية مفرطة عند تعرض جسمها للماء.



بعد انتقالها إلى كاليفورنيا في سن المراهقة، تم تشخيص حالة فالنتينا بونز (25 عامًا) بالشرى الشرياني المائي، وهي حالة تتسبب بظهور طفح في الجلد حال ملامسة الماء له.



ولا تقتصر حساسية فالنتينا على الماء فحسب، وإنما يمكن لسوائل أخرى مثل الدموع والتعرق، أن تتسبب في ظهور الطفح الجلدي. لذا باتت الشابة تتحاشى ممارسة التمارين الرياضية وترتدي ملابس خفيفة جدًا لتفادي التعرق، كما أنها تتجنب الخروج من المنزل في الأيام الماطرة.



وبحسب الأطباء، فإن استجابة جسم فالنتينا للتحسس عادة ما يكون سريعًا تجاه السوائل الدافئة، في حين يستغرق ظهور الطفح الجلدي وقتًا أطول إن تعرضت للسوائل الباردة.



وقالت فالنتينا في تعليق لها على حالتها "يمكن لأي سائل أن يسبب الشرى المائي لي، بما في ذلك الماء والعرق واللعاب والدموع، وحتى العصائر".



وأضافت "بالنسبة للاستحمام، أستخدم في الشتاء المناشف المبللة بالماء الدافئ، بينما أستخدم الماء البارد صيفًا وأحاول إنهاء الحمام خلال 3 دقائق".



واضطرت فالنتينا للامتناع عن ممارسة أي أنشطة رياضية أو بدنية لتفادي التعرق، وكانت تأخذ دروسًا ليلية في الجامعة لتفادي درجات الحرارة التي تكون عادة أكثر ارتفاعًا في النهار، وفق ما ورد في موقع ميترو الإلكتروني.