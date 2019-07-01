معانقة الأبقار للتخفيف من الإجهاد والاسترخاء

تمنح مزرعة في ولاية نيويورك الأمريكية، لزوارها فرصة للاسترخاء والتخفيف من الإجهاد، عبر مداعبة الأبقار ومعانقتها، مقابل 75 دولارًا في الساعة فقط.



بعد توفير خدمة الاسترخاء برفقة الخيول لتسع سنوات، استحدثت مزرعة "ماونتن هاوس فارم" التي تبلغ مساحتها 33 فدانًا، خدمة جديدة تتمثل في معانقة الأبقار ومداعبتها.



وكانت سوزان فولرز، وهي مواطنة هولندية تدير المزرعة مع زوجها، قد أحضرت معها بقرتين هولنديتين، أثناء زيارتها الأخيرة إلى بلدها الأم، بعد أن علمت عن الفوائد الصحية لمداعبة الأبقار، والتي انتشرت في بلدان أوروبية مثل سويسرا وهولندا خلال السنوات الماضية.



ويهدف الزوجان من هذه الخدمة، إلى توفير الفرصة للأشخاص الذين يعانون من الإجهاد، للاسترخاء وقضاء وقت مريح برفقة الأبقار بعيدًا عن مسؤوليات الحياة ومشاقها.



وبحسب سوزان، فإن زوارًا يأتون إلى مزرعتها من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ويجري بعضهم عدة جلسات برفقة الأبقار.



وتدعي سوزان، بأن معانقة الأبقار تساعد على إراحة الأعصاب، وخاصة بوجود محيط طبيعي جميل يعج بالخضرة والهواء المنعش.



وأكد الزوجان على أن مزرعتهما ليست حديقة للحيوانات الأليفة وأنهما يستمتعان كثيرًا عندما يشاهدان الزوار وهم يسترخون برفقة الأبقار، بحسب ما ورد في موقع "أوديتي سنترال"