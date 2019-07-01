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أفكار مغلوطة في مجال التجميل والعناية بالبشرة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:39 م
جريدة الدستور
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تنتشر الكثير من الخرافات والأفكار المغلوطة والممارسات الخاطئة في مجال التجميل والعناية بالبشرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنها حلول سحرية تتمتع بفعالية عالية في حل الكثير من المشاكل التجميلية.

وبحسب صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين، نستعرض مجموعة من الخرافات والأفكار المغلوطة في مجال التجميل، على النحو التالي:
ـ استخدام عصير الليمون لإزالة العرق
أحد أكثر الخرافات شيوعًا، هو استبدال مزيلات العرق بعصير الليمون لقتل البكتريا التي تسبب الرائحة الكريهة. وبحسب خبير الأمراض الجلدية رينكي كابور، فإن الأحماض التي تفرزها البشرة عادة ما تكون أقل بسبع درجات من الأحماض الموجودة في الليمون، ويمكن أن يتسبب حامض الستريك في عصير الليمون بحروق كيميائية ويجعل البشرة حساسة لأشعة الشمس، مما يؤدي إلى المزيد من التصبغ فيها.

ـ معجون الأسنان يجفف البثور
تقول خبيرة التجميل أمريتا موخيرجي، إن وضع معجون الأسنان على البثور قد يؤدي إلى التهابها، وعند التئامها تترك ندوبًا يصعب التخلص منها. يحتوي معجون الأسنان على كربونات الكالسيوم، الذي يمكن أن يهيج الجلد ويؤدي لإصابته بالالتهابات.

ـ السكر والملح وصودا الخبز مكونات تساعد على الحصول على بشرة ناعمة
تقول المدونة شاندني ديالاني، إن استخدام السكريات أو الملح أو صودا الخبز يؤدي إلى الحصول على بشرة جافة وملتهبة، لأن المكونات المذكورة تتكون من بلورات صغيرة ذات حواف مدببة، وعند فركها على الوجه، تُحدث جروحًا صغيرة تسهل دخول البكتريا والفطريات للجلد وتتسبب بالالتهابات.

ـ استخدام بخاخ مثبت الشعر يساعد على تثبيت المكياج
بحسب الخبراء، فإن مثبت الشعر يساعد بالفعل على تثبيت المكياج، ولكن تأثيره السلبي على البشرة يظهر في الصباح التالي، إذ يتسبب بحساسية البشرة والتهابها.

ـ الأقنعة الصمغية تساعد على التخلص من الرؤوس السوداء
تحظى الأقنعة الصمغية بشعبية كبيرة على الإنترنت للتخلص من الرؤوس السوداء، وبما أنها تتكون من الغراء ومكونات مثل مسحوق الشاي، فإن طبقة صمغية تتشكل على الجلد، وعند محاولة إزالتها، تتسبب بتقشير طبقات الجلد السليمة وإحداث جروح تجعل البشرة أكثر عرضة للالتهابات.
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