أوقاف الإسكندرية تنشر الخطة الدعوية لشهر ذى الحجة

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة عن الخطة الدعوية لشهر ذي الحجة للعام الهجري 1440.



وقال الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة بأوقاف الإسكندرية، في تصريح لـ"الدستور" إن الخطة تنقسم لقسمين، فكل إدارة مكلفة بـ20 أمسية في 11 إدارة بحصيلة 220 أمسية.



وأضاف أن القسم الثاني من الخطة، يأتي ما بعد عيد الأضحى بـ5 أمسيات أسبوعيا لكل إدارة بما يوازي 55 أمسية أسبوعيًا.



وأوضح عبد البصير أن الخطة الدعوية تتضمن في العشر الأوائل عدة دروس، حيث يتناول اليوم الأول لماذا فضلت عشر ذي الحجة، ثم يأتي الحديث عن لا يجوز اختصار العمل الصالح في الصيام فقط، ثم "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج"، ومن دروس الحجيج الحديث عن وحدة الأمة وحرمة التفرق.



كما أشار إلى أن تلك الدروس تأتي قبل يوم عرفة، والذي نتحدث فيه عن فضل صيام يوم عرفة، وفي خطبة صلاة العيد نتوجه بالحديث عن "عرفات الله".



وتنشر الدستور الخطة الدعوية لشهر ذي الحجة كاملةً: