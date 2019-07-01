الجيش الليبى يقصف شاحنتين محملتين بالذخيرة فى طرابلس

قصف الجيش الوطني الليبي مساء الثلاثاء، شاحنتين لمليشيات حكومة الوفاق، محملتين بالذخيرة في محور عين زارة جنوب طرابلس، حسبما أفادت صحيفة العنوان الليبية.



وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن سلاح الجو نفّذ ضربات جوية، استهدفت المجموعات المسلحة في منطقة وادي الربيع.



كما أعلن المركز الإعلامي الإثنين، أن الجيش الوطني أسقط طائرة استطلاع وتصوير تركية الصنع، شمال منطقة العزيزية.



وأطلق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في الرابع من أبريل الماضي، معركة طوفان الكرامة، لتحرير العاصمة طرابلس من الإرهاب والميلشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي يقودها فايز السراج وتسيطر على مؤسسات الدولة وتعيث بها فسادًا.