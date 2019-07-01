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لايف ستايل

لو فرحك فى العيد.. كيف تختارين فستان الزفاف المناسب لجسمك؟

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:31 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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تحتار الفتيات مع قرب حفل الزفاف في اختيار الفستان، خاصة مع وجود العديد من التصاميم المختلفة، وترصد "الدستور" عبر السطور التالية كيفية اختيار الفتيات لفستان فرحهن، وذلك حسب شكل جسم كل فتاة، وفقًا لمصممة الأزياء نغم منير.

جسم الكمثري
يكون عبارة عن أرداف ممتلئة بعض الشيء ولكن رفيع من عند منطقة الخصر، هذا الشكل من الجسم مناسب له الفساتين المزودة بحمالات رفيعة، حيث أنها تعطي شكل من ناحية الكتف وكأنه ممتلىء حتى يعطي لجسمها توازن، ومن الممكن اختيار الفساتين الواسعة من ناحية الأرداف حتى لا تركز على امتلاء المنطقة.

جسم التفاحة
يتسم بأنه ممتلىء من ناحية البطن مقارنه بباقي الجسم، ويناسبه الفساتين التي تتميز بوسط عال يبدأ من أسفل الصدر، ابتعدي عن الفساتين على شكل ذيل سمكه، وأيضًا ذات الحمالات.

الساعة الرملية
يتصف جسم الساعة الرملية بأكتاف وأرداف متساوية في العرض ووسط نحيف، ومناسب له الفساتين المتنوعة خاصة ذيل السمكة والمنفوش منها.

المثلث المقلوب
يتسم هذا الجسم بأكتاف عريضة مقارنة بالأرداف، ويفضل معه الفساتين المنفوشة أو المتعددة الطبقات، وأيضًا الفساتين القصيرة تكون اختيار جيد.
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