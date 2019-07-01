عصير الطماطم صديق للقلب

تُستخدم الطماطم في وصفات طهي عديدة، ويمكنك زيادة مدخلات جسمك من الطماطم عن طريق العصير، أو إعداد شوربة الطماطم، لأنها تحتوي على مغذيات صديقة للقلب.



فبحسب دراسة يابانية حديثة تبين أن تناول المزيد من عصير الطماطم يساعد على خفض كلًا من ضغط الدم والكولسترول المرتفع.



وقد اعتمدت الدراسة اليابانية على تجربة شارك فيها 184 رجلًا و297 امرأة، وأظهرت التجربة أن تناول عصير الطماطم يوميًا قد استطاع خفض متوسط قراءة الضغط الانقباضي من 141.3 إلى 137، والضغط الانبساطي من 83.3 إلى 80.9.



وبينت التجربة أيضًا انخفاض مستوى الكولسترول الضار بمقدار بسيط عن طريق تناول عصير الطماطم يوميًا.



وتحتوي الطماطم المطبوخة على مضادات للأكسدة تعمل كواق ضد أشعة الشمس، إلى جانب أنها مصدر غني بفيتامين "سي".