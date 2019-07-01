الحكومة الليبية المؤقتة تخصص مليون دولار لعلاج أطفال ليبيا بالأردن

أعلنت حكومة ليبيا المؤقتة، اليوم الثلاثاء، منحها الإذن لوزارة المالية والتخطيط بتسييل مبلغ 4 ملايين دينار ليبي لمستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي لغرض فتح اعتماد مستندي بقيمة مليون دولار أميركي لصالح مركز الحسين للسرطان في الأردن، وذلك لعلاج الأطفال المصابين بهذا المرض.



وبحسب ما أوردت قناة 218 الليبية، فقد أوضح قرار الحكومة، أن هذا المبلغ سيتم خصمه من الاعتمادات المالية المحددة لعلاج مرضى الأورام بالميزانية العامة لعام 2019، مع لزم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.



يشار إلى أن لجنة ليبية أردنية وقعت في ديسمبر 2018، اتفاقا لتسديد الديون المترتبة على الحكومة الليبية لصالح مستشفيات أردنية.



وتوصلت اللجنة إلى أن مجموع الديون بلغ 220 مليون دولار، ووقعت على اتفاق يحدد آلية تسديدها.



ووفق الاتفاق، فإن ليبيا ستقوم بتسديد 110 ملايين دينار في غضون أسبوعين من تاريخ توقيع الاتفاق، و55 مليونا في شهر فبراير المقبل، والـ55 مليونا المتبقيات في أبريل المقبل.