العين الإماراتي يتعادل مع الفتح السعودي وديًا

انتهت مباراة العين الإماراتي والفتح السعودي بالتعادل السلبي، اليوم الثلاثاء، ويأتي ذلك ضمن مباريات الفريق العيناوي الودية في المرحلة الثانية من المعسكر الخارجي في سلوفينيا.



وسيطر التعادل السلبي على شوطي المباراة بين العين والفتح حيثُ يسعى كل فريق لإعداد نجومه جيدًا من أجل خوض منافسات الموسم الرياضي الجديد 20192020.



وجاءت تشكيلة فريق العين في الشوط الثاني كالآتي: (بوسندة – محمد شاكر – كايو – مزيان – لابا – أحمد برمان – محمد فايز – محسن – شيوتاني – سعيد جمعة ويحيى نادر).



وعلى صعيد آخر؛ قد طمأن مطر الصهباني مدير فريق الكرة الأول بنادي العين، أن جميع اللاعبين الذين يخضعون لبرنامج تأهيل مع طبيب الفريق والمعد البدني الذين يعملون برغبة كبيرة وهم 6 لاعبين؛ محمد عبدالرحمن، محمد أحمد، بندر الأحبابي، ريان يسلم، علي الحيظاني ومحمد باصليب.



وأكمل اللاعب محمد عبدالرحمن برنامج التأهيل ودخل التدريبات الجماعية، وشارك اليوم أمام الفتح السعودي.