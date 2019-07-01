الأربعاء 31 يوليه 2019 الموافق 28 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

تقديم الخدمات الطبية لـ 15049 حاجا مصريا

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:02 م
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
ads
أعلنت البعثة الطبية للحج عن تقديم خدماتها التثقيفية والتوعوية للوقاية من الأمراض المعدية لـ 15049 حاجا مصريا، من خلال تنفيذ 350 ندوة توعوية، و1033 زيارة لغرف الحجاج بمقر إقامتهم، بهدف رفع وعيهم الصحي خلال موسم الحج، لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية، وذلك منذ بداية عمل البعثة وحتى مساء اليوم الثلاثاء.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، والدكتور هشام مسعود، رئيس شعبة مكة، وفريق من الطب الوقائي، قاموا مساء اليوم، بتنفيذ ندوة توعوية وتثقيفية لعدد من الحجاج بمقر إقامتهم بأحد المساجد، مؤكدا أن جميع الحجاج أشادوا بالخدمات الطبية والوقائية المقدمة لهم.

وأوضح الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أن الفريق الوقائي يقوم يوميا بنشر الوعي الصحي لدي الحجاج المصريين، من خلال توعيتهم بالأمراض المعدية للوقاية منها خلال موسم الحج، من خلال تنفيذ الندوات والزيارات لغرف الحجاج المصريين، مشيرا إلى أنه يتم توعيتهم بضرورة الإهتمام بالنظافة الشخصية، واتباع الطرق الصحيحة لحفظ الغذاء، وطرق تجنب الإصابة بضربات الشمس، وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية للوقاية منها.

وأشار " ضاحي" إلى أنه يتم خلال الندوات التوعوية توزيع مطويات وكتيبات إرشادية، فضلا عن توزيع " ماسكات" على الحجاج، لافتا إلى أنه يتم التأكيد عليهم عند الشعور بأي أعراض مرضية أن يتوجهوا مباشرة الي عيادات البعثة الطبية للحج المتواجدة بمقر إقامتهم والتى تعمل على مدار ال 24 ساعة.

ولفت " ضاحي" إلي أنه تم اليوم تنفيذ 40 ندوة توعوية وتثقيفية، وإجراء 121 زيارة لغرف الحجاج، لتوعيتهم للوقاية من الأمراض المعدية، مشيرا إلى استفادة 1748 حاجا مصريا بتلك الخدمات الوقائية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

زيادة سنوية 25%.. تعديلات على قانون الإيجار القديم غير السكني

منذ حوالي 7 ساعات

فرج عامر: حرصت على انتقال أبو جبل للزمالك احترامًا للنادي

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل صفقة انتقال محمود متولى من الإسماعيلى إلى الأهلى

منذ حوالي 17 ساعة

فلكيًا.. عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس

ads

الصور

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من محمد أوناجم بعد الانضمام للزمالك

بلاغ للنائب العام ضد إيمان البحر درويش

زيادة سنوية 25%.. تعديلات على قانون الإيجار القديم غير السكني

امرأة البحيرة.. "خنقت"أبناء زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب

ستوديو

مبروك عطية: وجود المقاهي وسط الأحياء السكنية حرام شرعا

مديحة يسري رفضت الاستعانة بخادمة لهذا السبب

تعرف على قيمة مكافأة لاعبي شباب اليد بعد الفوز ببطولة إفريقيا.. فيديو

مدرب شباب اليد: "الرئيس يكرم لاعبي المنتخب غدا.. ومكالته فرحتنا"

ads

رياضة

ميلان الإيطالى يحسم صفقتين مهمتين لتدعيم صفوفه

أمير توفيق يكشف كواليس التعاقد مع مدافع الإسماعيلى

موستافى خارج حسابات روما

الأهلي يكشف مصير لاسارتي مع الفريق

الرئيس نيوز

السيسي: "رئيس الوزراء قال لي الناس مش فقيرة"

مدبولي: المواطن حاسس بالإصلاح الاقتصادي.. بس يمكن طبيعتنا في مصر إننا بننسى المشكلة

السيسي: وضعت قانونا خلال وجودي في منصب وزير الدفاع لحماية أراضي سيناء

السيسي لـ الشباب: "أقسم بالله ما تحقق من إنجازات رائع وعظيم جدا"

منوعات

فتاة تعانى من حالة صحية نادرة

معانقة الأبقار للتخفيف من الإجهاد والاسترخاء

"الطلاق بالثلاثة" في الهند أصبح يؤدي إلى السجن

قانون جزائري لمكافحة الاتجار بالبشر

كشكول

تعرف على شروط التنسيق الداخلى لآداب أسيوط

الآن.. تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

لهذه الأسباب.. البطيخ والخوخ خطر على الأطفال

حظر جمع التبرعات من أولياء الأمور في مدارس ٦ أكتوبر

إسلام سياسي

نظر أمر تجديد حبس علا القرضاوى 7 أغسطس بتهمة تمويل الإرهاب

البرلمان الأوروبي يناقش حظر أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية

صحيفة أمريكية: صفقة بين واشنطن وإرهابي 11 سبتمبر

معتز مطر يجتمع بمسؤولين في المخابرات التركية لضخ أموال جديدة لـ"أيمن نور"


زيت وسكر

“الإحصاء”: 11.4 رغيف متوسط نصيب الأسرة يوميا من الخبز

أسعار الذهب بنهاية 30 يوليو

ننشر تعليمات صرف رواتب موظفي الدولة بعد الزيادة

“الصحة”: “البعثة الطبية للحج” قدمت خدماتها لـ15049 حاجًا 

مقالات الرأي
منى رجب
بطل من الشرطة.. نموذج مُشرف للشجاعة والإقدام
د. منى حلمى
عن يوسف شاهين المُتيم بالسينما والرقص والسجائر
القس. رفعت فكرى
بإمكانك أن تصنع الكثير
د.مينا بديع عبدالملك
فى تذكار انتقال أسقف شجاع ملتحف بالبساطة
المزيد

الثقافة

صالون بورسعيد الثقافى يناقش التنمية السكانية (صور)

ورش متعددة ويوم ترفيهي بثقافة الجيزة

ورش حكي ومعارض فنية للطفل بثقافة بورسعيد

الخميس.. مناقشة "سيدة القطار" لـ مصطفى نصر بمعرض الكتاب بالإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك