اتحاد جدة السعودي يتغلب على الوحدة الإماراتي وديًا

حقق نادي اتحاد جدة فوزًا هامًا على نظيره الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل هدف وذلك في إطار المباراة التي جمعت بين الفريقين خلال معسكر النمور بدبي وذلك اليوم الثلاثاء.



وكان نادي الاتحاد قد أصدر بيانًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “نظرًا لأهمية المباراة وقرب الاستحقاق الآسيوي وبالاتفاق مع أشقائنا في نادي الوحدة الإماراتي ستكون المباراة مغلقة على الجماهير ووسائل الإعلام، ولن يتم نشر وقائع المباراة وتشكيلة الفريقين”.



وجاء هدف نادي الوحدة الإماراتي عن طريق يحيى الغساني وذلك في ختام مباريات العنابي الودية قبل مواجهة نادي النصر السعودي في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بينما العميد سيواجه في نفس الدور نظيره ذوب آهن.