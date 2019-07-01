ياسين عبد الصبور يطالب بإنهاء عمليات رفع كفاءة الكهرباء بتوشكى

أكد النائب ياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة نصر النوبة، تواصله مع إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بشأن البيان بإتمام عمليات رفع كفاءة الكهرباء بتوشكى.



وقال نائب النوبة، خلال طلبه، إن عمليات إتمام رفع الكفاءة لم تحدث، ومنها عمليات الضبط للكهرباء بتوشكى، مؤكدا أن مشكلة الكهرباء وضعفها وتكرار انقطاعها لازالت تؤرق الأهالي، وتشكل معاناة للطلاب والمرضى بجانب تلف الأجهزه فضلا عن تزايد الشكوى من أهالى المنطقة.



وطالب نائب المصريين الأحرار بتشكيل لجنة لمتابعة تلك الأزمة على أرض الواقع بمعاينة المحولات والخطوط وقدراتها، خاصة لقدم بعضها وحاجة الكثير منها لإعادة هيكلة ورفع كفاءة بشكل كامل، والتوصل لحل جذرى لإنهاء تلك المشكلة فى أسرع وقت.