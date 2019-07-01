بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص إثر حادت تصادم فى بورسعيد

أصيب 6 أشخاص بينهم طفل وامرأتين من محافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، في حادت تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق "بورسعيد- الاسماعيلية".



واستقبل مستشفى السلام بورسعيد كل من: "منى محمود جاد"، 40 عام، مصابة بخلع في الكتف الأيمن، و"إنجى إبراهيم عبدالمنعم"، 23 عام، مصابة باشباه ما بعد الارتجاج، و"محمود رأفت النجار"، شهرين، مصابًا بكدمات وسحاجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، و"إبراهيم عبدالمنعم"، 60 عام، مصاب بخلع في الكتف الأيمن واشباه ما بعد الارتجاج، و"أحمد عبدالمنعم عبدالعزيز"، 19 عام، مصاب بكسر في الفخد الأيمن، و"محمود إبراهيم محمود"، 30 عام، مصاب بكسر مضاعف وتفتت بالفخذ الأيمن ونزيف، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي.



وتحرر المحضر بالواقعة، وجاري تقديم الخدمة الطبية الأولية اللازمة للمصابين.