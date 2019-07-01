المتهمة بقتل وحرق «طفلة ديروط»: أشعلت البخور لإخفاء الرائحة الكريهة

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز ومدينة ديروط بأسيوط جريمة بشعة، حيث قتلت سيدة فى العقد الثالث من عمرها طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف العام، انتقامًا من والدتها لكثرة الخلافات بينهما.



ولم تكتف المتهمة بالقتل بل حاولت تشويه جثة الطفلة الصغيرة بحرقها، حتى لا يتم اكتشاف جريمتها، ثم شرعت فى حفر حفرة داخل إحدى غرف منزلها لدفن بقايا الجثة، ثم أشعلت البخور للتغطية على الرائحة الكريهة، لكنها لم تنجح فى ذلك، حين اشتم الأهالى الرائحة وأبلغوا الشرطة.



الغريب أن المتهمة شاركت أسرة الطفلة فى عملية البحث عنها، وأظهرت تأثرًا شديدًا باختفائها وبدأت فى العويل والصراخ والبكاء المتواصل، ووصل الأمر إلى الإغماء، وأثبتت حقيقة المثل القائل «قتلت القتيل ومشيت فى جنازته».



حصلت «الدستور» على نص التحقيقات، التى أجرتها النيابة معها، حيث نفت المتهمة فى بداية الأسئلة معرفتها بالجريمة، وبمواصلة استجوابها انهارت واعترفت بالتفاصيل الكاملة لارتكاب الواقعة.

■ ما اسمك وسنك وعنوانك؟



- «ثناء. إ. أ»، ٣٩ عامًا، مقيمة بقرية ببلاو، دائرة مركز ديروط بأسيوط.



■ ما علاقتك بالطفلة المجنى عليها «سجى. ص»؟



- أسكن بالمنزل المجاور لمنزل أسرتها.



■ ما سبب المشاكل المتكررة بينك وبين «س. ف» والدة الطفلة؟



- خلافات الجيرة ولهو الأطفال كانت سببا دائما فى نشوب المشاجرات بيننا، والجيران يتدخلون دائما لفض الاشتباكات بيننا.



■ ما معلوماتك عن الواقعة؟



- فوجئت بادعاء أهل الطفلة اختفاءها، وعاونتهم فى البحث عنها، وحررنا محضرا بتغيبها.



■ ما سبب وجود عظام متفحمة وبقايا أعضاء بشرية محترقة داخل منزلك؟



- نفت المتهمة فى البداية علمها بالواقعة، مؤكدة أنها اكتشفت وجودها داخل المنزل أثناء عملية البحث والتفتيش، ثم بدأت فى البكاء الشديد قائلة: «الشيطان سيطر على عقلى ودفعنى للانتقام من والدتها».



ثم أضافت: كانت والدة الطفلة دائمة التشاجر معى بسبب خلافات الجيرة، وتدخل الجيران لحل الخلافات ولكنها سرعان ما تعود مرة أخرى، وفى يوم الواقعة شاهدت الفتاة تلعب أمام منزلها فقررت الانتقام بقتلها.



■ كيف استدرجت المجنى عليها لمنزلك؟



- الطفلة كانت تعرفنى بحكم الجيرة، وبدأت ألعب معها حتى أدخلتها إلى المنزل بعد أن أخبرتها بأننى سأعطيها حلوى.



■ ولماذا حرقت الجثة بعد قتل الطفلة؟



- فور دخول الطفلة إلى المنزل، قيّدتها ووضعت «خرقة» على فمها حتى لا تُصدر صوتا، وعندما فقدت الوعى، أشعلت النيران وحرقت جثتها لإخفاء معالم الجريمة، ونقلت بقايا الجثمان بعد الحرق إلى غرفة داخلية فى المنزل، وحفرت حفرة لدفنها.



■ كيف تعاملت مع أسرة الضحية؟



- جلست أمام المنزل فوجدت أفراد أسرة الطفلة يبحثون عنها، وشرعت معهم فى عملية البحث وجلست معهم لإبعاد الشبهة عنى، وقلت لهم إنها قد تكون ذهبت إلى أحد الشوارع المجاورة ولم تستطع العودة لصغر سنها.



■ وما تصرفك بعد انتشار الرائحة الكريهة؟



- لم أتوقع انبعاث رائحة كريهة شديدة لهذه الدرجة، وحاولت إخفاء الرائحة بإشعال البخور فى المنزل، ولكن دون جدوى.



■ وما الدافع الأساسى لارتكاب الجريمة؟



- أردت الانتقام من والدتها لكثرة الخلافات القائمة بيننا.