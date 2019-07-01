رئيس سموحة: أضعنا فرصة بيع أبو جبل بسعر أكبر احتراما للزمالك

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة أن ناديه رفض عروضا أفضل من الناحية المادية للتعاقد مع حارس مرماه محمد ابوجبل احتراما للاتفاق المسبق مع إدارة الزمالك بشأن انتقال اللاعب.



وكان أبوجبل انتقل إلى الزمالك في صفقة تقدر بـ 13 مليون جنيه علاوة على انتقال حارس القلعة البيضاء الشاب عمر صلاح، ولاعب الفريق أحمد داوودا إلى النادي السكندري.



وقال عامر عبر حسابه على “تويتر”: ” احنا كان عندنا فرص أحسن لبيع ابو جبل ومبالغ اكتر لكن احترامنا لنادي الزمالك وصداقتي وعلاقتي برئيس الزمالك وشعوري بانة محتاج يدعم فريقه بكل قوة”.



يذكر أن رئيس الزمالك مرتضى منصور كان قد أعلن عن عقد مؤتمر صحفي الأربعاء من أجل الكشف عن صفقات الفريق الجديدة.