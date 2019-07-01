"وولفرهامبتون" يعلن ثاني صفقاته الصيفية بضم مهاجم ميلان

أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي إنهاء ثاني صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بشكل رسمي بضم الإيطالي باتريك كوتروني مهاجم ميلان الإيطالي.



وذكر وولفرهامبتون أنه تعاقد مع كوتروني مهاجم ميلان لمدة 4 سنوات حتى صيف عام 2023.



ويعد كوتروني ثاني صفقات وولفرهامبتون في الميركاتو الصيفي الحالي بعد استعارته خيسوس فاييخو لاعب ريال مدريد الإسباني لمدة موسم.



وقال كيفن تيلويل المدير الرياضي للثعالب في تصريحات لموقع النادي: "باتريك كوتروني هو صفقة مثيرة في وقت مهم للغاية للنادي".



وأضاف: "لدينا فلسفة قوية تحت قيادة المدرب نونو سانتو، لجلب النوع الصحيح من اللاعبين وتنمية المواهب الشابة، ونحن نشعر أن باتريك يلائم فلسفتنا تماما".



وأتم: "نحن سعداء للغاية لأن يكون لدينا لاعب بهذه الإمكانيات ينضم إلى النادي، ونتطلع لأن يكون جزءًا من تشكيلة نونو سانتو في موسم تاريخي آخر للذئاب".