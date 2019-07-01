سيد عبد الحفيظ: لن ينال أحد من فرحة الأهلاوية

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن ما ردده البعض بشأن ترك مارتن لاسارتي لإجتماع لجنة التخطيط للكرة غاضبًا صباح اليوم كلام عار تمامًا من الصحة، وجاء من خيال كاتب هذا الخبر.

وأضاف أن الاجتماع الذي جرى اليوم كان مثمرًا في إطار التنسيق مع لجنة التخطيط بشأن رؤية الجهاز الفني بخصوص القائمتين المحلية والإفريقية.

وأشار إلى أن اللجنة تدعم مارتن لاسارتي وجهازه ولم يكن هناك خلاف حول أية أمور، بالعكس كان هناك حوار إيجابي يخدم مصلحة الفريق انتهى بإعتماد القائمة الإفريقية التي سيتم الإعلان عنها غدًا، أما القائمة المحلية تم تأجيل حسمها للفترة القادمة خاصة أنه لايزال هناك وقت على موعد إغلاق القيد المحلي عكس القيد الإفريقي الذي ينتهي غدًا الأربعاء.

وأكد عبدالحفيظ أن البعض يحاول أن ينال من فرحة الأهلي وجماهيره بعد الفوز بالدوري ببث معلومات مغلوطة، لكن هذا لن يحدث والأهلي يسير في طريقه الصحيح دون الالتفات لمثل هذه الأمور.