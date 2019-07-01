إنبي يجدد استعارة "روقة" من الزمالك

نجح مسؤولو نادي إنبي في تجديد استعارة محمد أشرف روقة لاعب وسط الزمالك، وكان روقة يلعب ضمن ضفوف إنبي في الموسم الماضي وشارك معه في 29 مباراة ببطولتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.



وطلب علي ماهر المدير الفني للفريق استمرار اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل وطالب الإدارة بحسم ملف استمرار لاعب الوسط مع النادي في الموسم الجديد.



وتوصل النادي البترولي لاتفاق مع اللاعب وإدارة الزمالك بشأن ضم روقة لمدة موسم جديد على سبيل الإعارة.