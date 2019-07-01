تعرف على مصير نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشفت تقارير مغربية، القرار الأقرب الذي سيتم اتخاذه من جانب المحكمة الرياضية بشأن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.



وفقا لصحيفة المنتخب المغربية فإن محكمة التحكيم ستقرر إعادة النهائي على أرض محايدة.



أوضحت الصحيفة أن المحكمة الرياضية ترى عدم أحقية الترجي بحصد اللقب، نظرا لوجود عطل في تقنية الفيديو، مشددة على أن فريق الوداد لم ينسحب وإنما كان منتظرا لتصليح "الفار".



وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الرياضية ستتخذ قرارا بإعادة اللقاء وسيتم الإعلان عنه غدا الأربعاء.