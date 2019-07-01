كوتروني ينتقل من ميلان إلى وولفرهامبتون

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء، بيع المهاجم باتريك كوتروني لفريق وولفرهامبتون الإنجليزي.



وذكر النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه يتمنى التوفيق للاعب في مغامرته الاحترافية الجديدة في الدوري الإنجليزي، موجها له الشكر على الفترة التي قضاها في النادي التي وصلت إلى 12 عاما.



وذكرت تقارير صحفية أن ميلان حصل على 18 مليون يورو بالإضافة إلى 4 مليون يورو كحوافز إضافية.



وبدأ كوتروني مسيرته من فئة الشباب بنادي ميلان وانضم للفريق الأول في أكتوبر 2016 وشارك في أول مباراة رسمية مع الفريق اللومباردي في مايو 2017.