تعرف علي حكم مباراة الزمالك وبطل الصومال

كشف تقارير صحفية تونسية عن طاقم الحكام الذي يقود مباراة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا بين الزمالك وفريق ديكاها الصومالي.

ومن المقرر أن يقود المباراة تحكيميًا، طاقم تونسي بقيادة يسري بوعلي “حكم ساحة” ويعاونه كل من أيمن إسماعيل “مساعد أول”، وفوزي الجريدي “مساعد ثان”، والحكم الرابع وليد الجريدي.

وكان نادي الزمالك، أعلن عن استضافته لمباراتي الذهاب والإياب في القاهرة بعد مخاطبته لفريق ديكاها الصومالي مباشرة بدل من سفارة الصومال.