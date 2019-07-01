الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع مدبولي

اقترب أحمد مدبولي لاعب وسط فريق الزمالك من الانتقال لنادي الإسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك أن مدبولي سينضم للإسماعيلي في صفقة انتقال محمد عود للفريق الأبيض بعدما توصل مسؤولو القلعة البيضاء لاتفاق مع إدارة الإسماعيلي على ضم الحارس.

ويعقد الزمالك مؤتمرا صحفيا غدا للحديث عن ملف الصفقات الجديدة بالإضافة إلى الراحلين.