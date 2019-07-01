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محافظات

"خيرالله": كشفت لنقيب الإعلاميين مخطط ابتزاز ممنهج لمذيع مزيف

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:50 م
جريدة الدستور
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كشف الكاتب والإعلامي السيدخيرالله النقاب عن ما يثار داخل مدينة زفتي حول قيام أحد الأشخاص ويدعي وليد شعلان بانتحال صفة إعلامي، ويقدم برنامجا بإحدي القنوات المغمورة.

وقال خيرالله إنه كأحد أبناء مدينة زفتى الباسلة تقدم بمذكرة لنقيب الإعلاميين طارق سعدة يطالب بالتدخل لإيقاف تلك المسرحية الهزلية والتحقيق فيما يثار حول هذا الشخص الذي دأب علي تسخير هذا البرنامج، والذي يحمل اسم أول مدينة تعلن استقلالها "جمهورية زفتي"، مطالبا بوقف هذا العبث، خاصةً أن مقدم هذا البرنامج لا يمت لمهنة الإعلام بأي صلة ولم يحصل على تصريح مزاولة ما يعد انتحالا لصفة يعاقب عليه القانون.

وأضاف خيرالله، أنه يعلم جيدا من يقف وراء المدعو شعلان والذين يحاولون إيجاد لهم دور واستغلال مهنة الإعلام في تصفيه الحسابات من جهة، وتحقيق مكاسب مالية من خلال الإعلان عن فرص عمل داخل هذا البرنامج من جهه أخري، وهو أمر معروف للجميع أنها عبارة عن سبوبة.

وتابع: "أنه وبعض المخلصين داخل مدينة زفتي سيقفون وسيتصدون لهذا المدعو متوعدين كشف الحقائق كاملة أمام الرأي العام مهما كلفهم الأمر، وكيف لهذا المدعو أن يحضر المناسبات ويستغل بعض البسطاء في تحقيق أهدافه الخبيثة".

وفي سياق متصل، كشف العديد من أهالي مدينة زفتي عن غضبهم تجاه ما يفعله المدعو شعلان والذي يعمل فني كمبيوتر، مؤكدين أنهم فاض بهم الكيل من تصرفاته التي باتت مكشوفة ومفضوحة مستغلا حاجة الشباب والفتيات للعمل، واهمًا إياهم بأنه سيجد لهم فرص عمل من خلال هذا البرنامج المشبوه على حد وصفهم، مطالبين تدخل نقيب الإعلاميين والهيئة الوطنية للإعلام لوقف تلك المهزلة، والتي أصبحت حديث الشارع الزفتاوي بصفة خاصة والغربية بصفة عامة.
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