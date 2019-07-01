مصطفى محمد يعود للزمالك

أكد مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي انتهت إعارته لطلائع الجيش أن الإدارة أخطرته بالعودة للفريق في الفترة المقبلة.



وشدد اللاعب على أن أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي أخطره بعودته لصفوف الزمالك بالموسم المقبل وسيتم قيده فى قائمة الفريق الأبيض.



ويعقد الزمالك مؤتمرا صحفيا غدا للحديث عن ملف الصفقات الجديدة إضافة إلى الراحلين.