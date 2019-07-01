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رياضة

"دونجا" على أعتاب الدراويش

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:48 م
دونجا
دونجا
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جدد مسؤولو نادي الإسماعيلي مفاوضاتهم مع محمود عبد العاطي دونجا لاعب وسط الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق بعد انتهاء إعارة اللاعب للدراويش.
ويجد الإسماعيلي منافسة قوية في الفترة الحالية من الاتحاد السكندري لضم اللاعب في ظل اصرار محمد مصيلحي رئيس النادي على ضم دونجا.
وكان الإسماعيلي تأخر في تفعيل بند شراء دونجا من الزمالك في المهلة المحددة لبند الإعارة في عقده اللاعب مع الإسماعيلي، وأجرى مسؤولو الدراويش اتصالات باللاعب لإخطاره برغبتهم في ضمه خلال الفترة الحالية.
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