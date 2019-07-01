أول تعليق من محمد أوناجم بعد الانضمام للزمالك





ونجح مسئولو الزمالك فى حسم 6 صفقات حتى الآن وهم: محمد عواد، وأبو جبل، ومحمد صبحى، وإسلام جابر، والمغربيان بن شرقى، و أوناجم.

وصل، منذ قليل، إلى مطار القاهرة، المغربى محمد أونجم، جناح فريق الوداد المغربى، المرشح بقوة للانضمام لصفوف نادي الزمالك من أجل إنهاء إجراءات تعاقده مع القلعة البيضاء.وأعرب أوناجم عن سعادته بالانضمام للزمالك، قائلا: "أنا سعيد بالتواجد هنا مع الزمالك، فهو نادي كبير، لدي طموحات كبيرة أتمنى أن أحققها إلى جماهير القلعة البيضاء".ومن المقرر أن يقدم مجلس إدارة الأبيض، غدا الأربعاء، صفقات الفريق الجديدة، خلال المؤتمر الصحفى المقرر عقده بمقر النادي.