سموحة يضم "جريندو"

أنهي سموحة ضم اللاعب محمد عبد اللطيف "جريندو" ظهير أيمن المصري البورسعيدي، عقب موافقة ناديه.



وأفادت تقارير صحفية بأن اللاعب يعقد حاليا جلسة مع مسؤولي الفريق بالإسكندرية، للتوقيع علي العقود واستلام الاستغناء الخاص به.



يذكر أن حسام حسن المدير الفني سموحة، هو من اكتشف اللاعب، وقت أن كان مدربا للنادي البورسعيدي