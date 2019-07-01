بايرن ميونخ يمطر شباك فناربخشة 6-1 في كأس أودي

حقق فريق بايرن ميونخ الألمانى، فوزا كبيرا على نظيره فنربخشة التركى 6-1، خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم على ملعب "اليانز آرينا" ضمن منافسات بطولة كأس أودى.



تقدم ريناتو سانشيز بالهدف الاول فى الدقيقة 22 وأضاف ليون جوريتزكا الثاني فى الدقيقة 28

ويدين بايرن ميونخ بهذا الفوز الكبير لنجمه توماس مولر الذي سجل هاتريك حيث أحرز الثالث فى الدقيقة 31والخامس في الدقيقة 44 والسادس في الدقيقة 58.

أما الهدف الرابع فقد سجله الفرنسي كومان في الدقيقة 40، بينما سجل ماكس كروس هدف الضيوف الوحيد فى الدقيقة 64.

وبذلك سيواجه بايرن ميونخ نظيره توتنهام الإنجليزي غدا بعدما نجح فى الفوز على ريال مدريد اليوم بهدف دون رد.