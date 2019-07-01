الاتحاد الكويتي يعتمد لائحة لجنة المسابقات للموسم الجديد

عقد مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء برئاسه الشيخ أحمد اليوسف لاعتماد لائحة لجنة المسابقات للموسم المقبل 2019-2020.

وشهدت اللائحة تواجد 4 لاعبين غير كويتيين في قائمة كل نادي من بينهم لاعب من مواليد الكويت تحت مسمي جنسيات آخري.

كما اعتمد المجلس تشكيل اللجنة الفنية برئاسه خالد الشمري واحمد عجب نائب للرئيس.

وعلي صعيد متصل وافق الاتحاد علي تحمل نفقات استضافة منتخب نيبال في مبارياته مع منتخب الكويت في الجولتين الأولي والخامسة من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر وكأس آسيا بالصين.