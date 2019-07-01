إيفرتون يحسم صفقة كين

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، توقيع نادي إيفرتون الإنجليزي عقدًا مع يوفنتوس الإيطالي، من أجل التعاقد مع مهاجم الأخير مويس كين مقابل 32 مليون يورو.



ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، مويس كين سيصل إلى إنجلترا، الأربعاء، من أجل الخضوع للكشف الطبي بالنادي الإنجليزي.



وأشارت التقارير إلى أن مويس كين البالغ من العمر 19 عامًا، سيحصل على 2.75 مليون جنيه إسترليني سنويًا.



وشارك المهاجم الإيطالي الواعد مع يوفنتوس خلال 13 مباراة مع يوفنتوس سجل خلالها 6 أهداف خلال الموسم المنتهي.



ويملك مويس كين ثلاث مباريات دولية سجل خلالها هدفين في مرمى ليشتنشتاين والأخر بمرمى فنلندا ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2020.



ويسعى إيفرتون لتكرار تجربة روميلو لوكاكو، المهاجم الحالي لمانشستر يونايتد مع مويس كين، بعدما تعاقد مع المهاجم البلجيكي عام 2013 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، وهو في عامه الـ20؛ حيث قدم معه أربعة مواسم رائعة قبل أن ينتقل على مانشستر يونايتد عام 2017 مقابل 76 مليون يورو.