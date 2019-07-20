العالم محمد غنيم: حصلت على 79% بالثانوية.. ووصول الطلاب الآن لـ 95% "جنون"

قال العالم الدكتور محمد غنيم، إنه حصل على 79% في الثانوية العامة، وكان ذلك رقما كبيرا حينها، مشيرا إلى أن حصول طلاب الثانوية العامة الآن على 95% حاليا أمر جنوني.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن التعليم في مصر يتطلب "معلم مؤهل حاصل على راتب مناسب"، "فصل لا يزيد عن 30 طالب" و"مناهج مطورة".

وتابع: "نحتاج مفوضية للتعليم تضم رجال التربية المشهود لهم، وأساتذة جامعات وممثلين للآباء"، منوها أن هناك طلاب لا يعرفون من هو المتنبي، وهذه كارثة.

وأكد "غنيم"، أنه يجب الاعتماد على الكتاب الورقي، لأنه لا غنى عنه في العملية التعليمية، لافتا إلى أن التعليم ممكن أن يكون قوة ناعمة وخشنة في نفس الوقت إذا احتجنا لذلك.

وشدد على ضرورة توفير بند تمويل التعليم في موازنة الدولة، عبر زيادة الضرائب التصاعدية وأحكام الجباية.