ورش حكي ومعارض فنية للطفل بثقافة بورسعيد

دعما للأطفال الموهوبين فنيا وأدبيا وفى إطار اهتمام الهيئة لقصور الثقافة بالأطفال والطلائع، نظم فرع ثقافة بورسعيد عدة فعاليات بمشاركة الأطفال الموهوبين، حيث نظم بيت ثقافة تحسين الصحة ورشة حكى من كتاب "الملكة أم خليل" تأليف تهانى الأباصيري نفذتها سمر يحيي مع أطفال الدار، كما أقامت مكتبة طفل القوات المسلحة معرض لكتب قصص الأطفال المصورة وسلسلة كتب قطر الندى نفذته سمر سمير بمشاركة أطفال المكتبة.



وفى بيت ثقافة الهيئة ببورفؤاد أقيم معرض لنتاج ورشتى القص واللصق والطباعة بالألوان نفذته فريال السيد مع أطفال مكتبة الطفل.