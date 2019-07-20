ارتفاع مبيعات متاجر التجزئة في البرازيل 89ر3% سنويًا

أعلن اتحاد متاجر التجزئة في البرازيل "أبراس" ارتفاع مبيعات سلاسل متاجر التجزئة البرازيلية خلال يونيو الماضي بنسبة 89ر3% في حين كانت المبيعات قد زادت بنسبة 9ر2% سنويا خلال مايو الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الاتحاد الصادر خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء القول إن المبيعات زادت خلال يونيو الماضي بنسبة 2ر0% مقارنة بالشهر السابق بعد تراجع شهري بنسبة 5ر1% خلال مايو الماضي.

يذكر أن اتحاد متاجر التجزئة البرازيلي تأسس في نوفمبر 1968 ويدير شبكة علاقات واسعة بين المؤسسات الحكومية ومختلف المؤسسات الدولية والوطنية والمجتمع، كما يضم 130 شركة تمتلك حوالي 2800 فرعا في مختلف أنحاء البرازيل. كما يمتلك الاتحاد شبكة فروع تضم 27 فرعا في مختلف

الولايات البرازيلية.