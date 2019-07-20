"صرخة أديبة".. موظفون إخوان يعاقبون الكاتبة انتصار عبد المنعم بعد فضح الجماعة

استعرض الدكتور محمد الباز، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، "صرخة أديبة" كشفت زيف جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2013، والآن يعاقبها موظفون بالدولة لهم أهواء إخوانية بحرمانها من منحة التفرغ التي منحتها لها وزارة الثقافة.

وأوضح الباز، أنه تلقى رسالة من الأديبة انتصار عبد المنعم، وهي كاتبة وأديبة لها عدة كتب، ولكن ذاع صيتها عام 2013، عندما أصدرت كتاب "حكايتي مع الإخوان"، مشيرا إلى أنها كانت عضو بجماعة الإخوان وانفصلت عن الجماعة وأصدرت هذا الكتاب كشفت زيفهم، في عز تولي الجماعة لحكم مصر.

واستكمل الباز، أن هذه الأديبة حاصلة على جائزة الدولة التشجيعية، وتعمل حاليا مدرسة بإدارة إدكو التعليمية بالبحيرة، منوها إلى أن هذه الأديبة تم حرمانها من منحة التفرغ التي منحتها لها وزارة الثقافة، من أجل أن تتفرغ للكتابة والأعمال الإبداعية، بسبب موظفين يتعمدون عرقلة الأمر لميولهم الإخوانية.

وناشد الدكتور محمد الباز، وزيري التعليم والثقافة، بالنظر في حالة الأديبة انتصار، وحل مشكلتها على أسرع وجه.