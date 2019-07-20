الأسهم الأوروبية تتهاوى بعد تصريحات ترامب ضد الصين

شهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أسوأ جلسة له منذ موجة بيع في مايو الثلاثاء، بعد أن صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرب تصريحات التجارة ضد الصين، معمقا الجراح التي خلفتها موجة بيانات اقتصادية ونتائج شركات ضعيفة.



وأغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 1.5% في معاملات كثيفة، وسجلت الأسهم الألمانية الحساسة للتجارة أدنى مستوياتها في 6 أسابيع بعد أن حذر ترامب الصين من الانتظار لحين انتهاء فترته الرئاسية الأولى لوضع اللمسات النهائية على أي اتفاق تجارة.



وتراجع مؤشر قطاع السيارات الحساس لأخبار التجارة 2.3%، لكن البنوك تصدرت خسائر القطاعات الأوروبية بسبب تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة.



ويختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعه للبت في السياسة النقدية، الأربعاء، ويتطلع المستثمرون لمؤشرات على ما إذا كان خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس المتوقع على نطاق واسع سيكون البداية لدورة تيسير نقدي.

