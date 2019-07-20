مدرب المنتخب العراقي: بطولة غرب آسيا ليست هدفي

وصف ستريشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي، أن الأداء لم يكن مثاليًا بالنسبة للفوارق الفنية والبدنية بين اللاعبين.



وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي للقاء المنتخبين العراقي واللبناني في افتتاح مباريات بطولة غرب آسيا لكرة القدم: "المباراة الأولى لم تكن مثالية رغم أنها مهمة بالنسبة لي بطريق الإعداد لتصفيات كأس العالم، ولم نفكر في بطولة غرب آسيا"، معبرًا عن سعادته بأن الفريق خرج من المباراة دون إصابات.



وأضاف: "هناك فارق كبير في أداء اللاعبين وسأعمل خلال الأيام المقبلة على معالجة الوضع. أسعى لتكوين الفريق ليلعب كرة قدم حقيقية، وهي فرصة لي شخصيًا لأجد من بين اللاعبين من هو قادر على مواصلة الأداء في تصفيات كأس العالم".



وأوضح كاتانيتش، أنه سيستغل المباريات المقبلة ليزج بجميع اللاعبين، قائلًا: "هدفنا اكتشاف جاهزية اللاعبين مع أننا نسعى لإرضاء الجماهير التي تتواجد بكثافة في الملعب".



وختم المدرب السلوفيني: "هدفي الأكبر هو الإعداد لتصفيات كأس العالم وليس المنافسة بغرب آسيا".