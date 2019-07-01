الأربعاء 31 يوليه 2019 الموافق 28 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

أسعار القطن اليوم.. "جيزة 86" بـ2794 جنيهًا للقنطار

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:05 ص
جريدة الدستور
أسامة الشندويلى
طباعة
ads
استقر أسعار القطن المصرى، اليوم الأربعاء، حيث سجل صنف "جيزة 86" نحو 2794 جنيهًا للقنطار، فيما سجل صنف "جيزة 94" نحو 2580 جنيهًا للقنطار، فيما سجل صنف "جيزة 95" نحو 2464 جنيهًا للقنطار.

ووفقًا للأسعار العالمية للقطن المصري، فإن صنف "87" من محصول العام الماضي سجل 3337 جنيهًا.

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال بالتعاون مع القطاع الخاص خطة طموحة من أجل تطوير محالج القطن ومصانع الغزل والنسيج المملوكة لها.

وقال عبدالفتاح إبراهيم، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى الشركات التابعة للوزارة قطاع الأعمال، إن مصر تحتاج إلى زيادة المساحة المنزرعة لديها من القطن، من أجل توفير احتياجات المصانع والمحالج عقب التطوير.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار القطن اليوم.. "جيزة 86" بـ2794 جنيهًا للقنطار

أسعار القطن اليوم.. "جيزة 86" بـ2794 جنيهًا للقنطار

أسعار القطن اليوم.. "جيزة 86" بـ2794 جنيهًا للقنطار

أسعار القطن اليوم.. "جيزة 86" بـ2794 جنيهًا للقنطار

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

تنازل عن مبلغ مالى كبير.. "عواد" يكشف كواليس انتقاله للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

فلكيًا.. عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك ينهي صفقة محمد عواد

منذ حوالي 9 ساعات

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة الخلافات بين لاسارتي ولجنة التخطيط

ads

الصور

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من محمد أوناجم بعد الانضمام للزمالك

زيادة سنوية 25%.. تعديلات على قانون الإيجار القديم غير السكني

بلاغ للنائب العام ضد إيمان البحر درويش

امرأة البحيرة.. "خنقت"أبناء زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب

ستوديو

مصطفي سالم ينضم ل "نصيبي وقسمتك 3"

مبروك عطية: وجود المقاهي وسط الأحياء السكنية حرام شرعا

مديحة يسري رفضت الاستعانة بخادمة لهذا السبب

تعرف على قيمة مكافأة لاعبي شباب اليد بعد الفوز ببطولة إفريقيا.. فيديو

ads

رياضة

تنازل عن مبلغ مالى كبير.. "عواد" يكشف كواليس انتقاله للزمالك

منتخب العراق يفوز على نظيره اللبنانى فى افتتاح بطولة غرب آسيا

ميلان الإيطالى يحسم صفقتين مهمتين لتدعيم صفوفه

أمير توفيق يكشف كواليس التعاقد مع مدافع الإسماعيلى

الرئيس نيوز

السيسي: "رئيس الوزراء قال لي الناس مش فقيرة"

مدبولي: المواطن حاسس بالإصلاح الاقتصادي.. بس يمكن طبيعتنا في مصر إننا بننسى المشكلة

السيسي: وضعت قانونا خلال وجودي في منصب وزير الدفاع لحماية أراضي سيناء

السيسي لـ الشباب: "أقسم بالله ما تحقق من إنجازات رائع وعظيم جدا"

منوعات

فتاة تعانى من حالة صحية نادرة

معانقة الأبقار للتخفيف من الإجهاد والاسترخاء

"الطلاق بالثلاثة" في الهند أصبح يؤدي إلى السجن

قانون جزائري لمكافحة الاتجار بالبشر

كشكول

تعرف على شروط التنسيق الداخلى لآداب أسيوط

الآن.. تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

لهذه الأسباب.. البطيخ والخوخ خطر على الأطفال

حظر جمع التبرعات من أولياء الأمور في مدارس ٦ أكتوبر

إسلام سياسي

نظر أمر تجديد حبس علا القرضاوى 7 أغسطس بتهمة تمويل الإرهاب

البرلمان الأوروبي يناقش حظر أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية

صحيفة أمريكية: صفقة بين واشنطن وإرهابي 11 سبتمبر

معتز مطر يجتمع بمسؤولين في المخابرات التركية لضخ أموال جديدة لـ"أيمن نور"


زيت وسكر

“الإحصاء”: 11.4 رغيف متوسط نصيب الأسرة يوميا من الخبز

أسعار الذهب بنهاية 30 يوليو

ننشر تعليمات صرف رواتب موظفي الدولة بعد الزيادة

“الصحة”: “البعثة الطبية للحج” قدمت خدماتها لـ15049 حاجًا 

مقالات الرأي
منى رجب
بطل من الشرطة.. نموذج مُشرف للشجاعة والإقدام
د. منى حلمى
عن يوسف شاهين المُتيم بالسينما والرقص والسجائر
القس. رفعت فكرى
بإمكانك أن تصنع الكثير
د.مينا بديع عبدالملك
فى تذكار انتقال أسقف شجاع ملتحف بالبساطة
المزيد

الثقافة

فعاليات فنية وأنشطة مختلفة بثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

أطفال مصر فى ضيافة دار الأوبرا المصرية (صور)

صالون بورسعيد الثقافى يناقش التنمية السكانية (صور)

أنشطة فنية ولقاءات متنوعة بثقافة أسيوط (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك