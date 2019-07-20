المسماري: ميليشيات ليبيا قناع لتدخلات قطر وتركيا

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، عن رصد الجيش اتصالات هاتفية بين عناصر في تنظيم القاعدة من جهة وقطر تركيا من جهة أخرى، مؤكدًا أن الميليشيات الليبية قناع للتدخلات التركية القطرية في ليبيا.



وأضاف في تصريحات صحفية لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم مساء الثلاثاء: "استهدفنا مراكز في مطار معيتيقة للطائرات المسيرة وغرف التحكم الخاصة بها".



وأكد المسماري، حدوث تقدم في معركة طرابلس، مشيرًا إلى أن التمهل في اقتحام العاصمة يأتي حفاظًا على أرواح المدنيين.



وصرح قائلًا: "قصفنا الجناح العسكري بمطار معيتيقة الذي يحوي غرف التحكم في الطائرات المسيرة التركية".