الأمير هاري يكشف عدد الأولاد الذين يرغب في إنجابهم

قال الأمير هاري إنه وزوجته ميغان لن ينجبا أكثر من طفلين، مشيرا إنه أصبح لديه وعي بتأثير الإنجاب على مستقبل الكوكب.



وفي مقابلة مع عالمة الرئيسيات، جين غودال، لمجلة فوغ في نسختها البريطانية، اعترف هاري بأن موقفه من الكوكب قد تغير بعد وصول ابنه أرشي في مايو.



وأضاف "أنظر إلى الأمر بشكل مختلف الآن بلا شك. لكن لطالما أردت أن أحاول وأتأكد من ذلك، حتى قبل أن أحظى بطفل وأتمنى أن أحظى بأطفال."



وأضافت غودال مازحة "ليس كثيرا" فقال هاري "اثنان بحد أقصى".

وكان هاري قد قام بمقابلة غودال لعدد سبتمبر في مجلة فوغ البريطانية التي شاركت ميغان دوقة ساسكس في تحريرها.



ووصف تدمير البيئة بأنه "مرعب"، مضيفا "إننا نعيش ذلك بالفعل. نحن الضفدع في المياه وهي بالفعل تصل للغليان".