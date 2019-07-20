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عالم

ترامب يدعو "واشنطن بوست" للاعتذار لزعيم الأغلبية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:40 م
ترامب
ترامب
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شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تتقدم صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بالاعتذار إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل بعدما نشرت مقال رأي بعنوان "ميتش ماكونيل.. أداة روسية" تنتقد فيه معارضة ماكونيل لإصدار تشريع يهدف إلى تأمين الانتخابات الأمريكية من الهجمات الخارجية.

وقال ترامب، في تصريح له أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "إذا كانوا بالفعل قالوا عن ماكونيل إنه أداة روسية، فيتعين عليهم الخجل من أنفسهم، وعليهم تقديم الاعتذار عما بدر منهم".. واصفًا الـ"واشنطن بوست" بأنها عميلة لموسكو.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن ماكونيل يحب بلاده كثيرًا، وأنه يبلي بلاء عظيمًا في عمله.. مُشيرًا إلى أنه لم يقرأ المقال الذي نشرته الصحيفة.
وفي محاولة لإبعاد ماكونيل عن هذه الشبهة، أكد ترامب أن "زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ليس لديه معرفة واسعة بالشأن الروسي، ولا حتى دونالد ترامب، فأنا لا أعلم أي شئ عن هذا الأمر".

وقد انتقد المقال، الذي كتبته دانا ميلبانك، رفض ماكونيل لمشروعات القانون المدعومة من جانب الديمقراطيين، والتي تهدف إلى تعزيز الحماية من الهجمات الخارجية على الانتخابات الأمريكية، حيث واجه ماكونيل انتقادات عديدة جراء هذا الأمر.
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