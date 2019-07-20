قيادة الجيش الجزائري ترفض الشروط المسبقة للحوار

رفضت قيادة الجيش الجزائري، الثلاثاء "الشروط المسبقة للحوار" ما قد يعرقل عمل الهيئة التي يفترض ان تقود المشاورات بغية تنظيم انتخابات رئاسية والخروج من الازمة السياسية، كما يزيد من الانتقادات التي تتعرض لها منذ تأسيسها.

وقال رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في خطاب بمناسبة تكريم طلاب المدارس العسكرية إن "الانتخابات هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات، فمثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلا ومضمونا".

وبالنسبة له فإن الهدف الوحيد للحوار هو "تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، ولا مجال من المزيد من تضييع الوقت".

والخميس، أعلنت الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي انتهت ولايته الانتقالية بحسب الدستور في 9 يوليو، تشكيل "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار" من أجل تنظيم انتخابات لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل منذ 2 أبريل بعد عشرين عاما في الحكم.

والتزم بن صالح، أمام أعضاء هيئة الحوار باتخاذ "اجراءات تهدئة" على رأسها "دراسة إمكانية إطلاق سراح كل الاشخاص الذين تم اعتقالهم" خلال التظاهرات و"تخفيف الاجراءات الأمنية" التي كانت تمنع الكثير من الجزائريين من خارج العاصمة من المشاركة في تظاهرات الجمعة.

أما قايد صالح فاعتبرها "أفكارا مسمومة". ومنذ استقالة الرئيس بوتفليقة تحوّل رئيس الأركان الى رجل البلاد القوي بحكم الأمر الواقع.

وقال إنه في ما يخص "الشروط المسبقة للحوار" مثل "الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زورا وبهتانا بسجناء الرأي، كتدابير تهدئة أؤكد مرة أخرى أن العدالة وحدها من تقرر، طبقا للقانون، بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعـدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان، أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها".

أما مطلب تخفيف الاجراءات الأمنية يوم الجمعة للسماح للجزائريين القاطنين خارج العاصمة المشاركة في التظاهرات، فاعتبرها "دعوة مشبوهة وغير منطقية" موضحا أن "هذه التدابير الوقائية التي تتخذها مصالح الأمن لتأمين المسيرات، هي في مصلحة الشعب وحماية له وليس العكس".

وطالب "بضرورة تنظيم وتأطير المسيرات لتفادي اختراقها".

أما الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة فتطالب منذ اندلاعها في 22 فبراير برحيل كل رموز النظام، ومنهم الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء ورئيس الأركان، قبل الانتخابات التي تسعى السلطة للاسراع بتنظيمها وجعلتها أولوية بالنسبة لهيئة الحوار.