شاهد.. الباز: مؤتمرات الشباب تجربة مصرية خالصة يمكن تصديرها للعالم

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بمؤتمرات الشباب التي تنظمها الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذه المؤتمرات تناقش مشكلات حقيقية وواقعية يلمسها الشباب في الشارع، ويجيب الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها.

وتابع أن مؤتمرات الشباب تجربة مصرية خالصة، يمكن تصديرها للعالم، بأن تجلس الحكومات مع شبابها للاستماع إليهم.