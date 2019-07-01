أسعار الفاكهة اليوم.. "المانجو" بـ15 جنيهًا للكيلو

قال نادي نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة، بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك استقرار في الأسعار، اليوم الأربعاء، وسجل سعر البرتقال صيفي بين 6 إلى 8 جنيهات، وسجل الخوخ سيناوي 25 جنيهًا.



فيما وصل الكرز سعر 25 جنيهًا للكيلو، في حين سجل سعر العنب بيع 10 جنيهات، والبرقوق وصل سعر الكيلو إلى 25 جنيهًا.



فين حين سجل الموز سعر 15 جنيها للكيلو، وسجل الخوخ بين 8 و10 جنيهات، وتراوح سعر البطيخ بين 15 و25 جنيهًا للثمرة.



وسجل المشمش نما بين 25 و30 جنيهًا للكيلو، في حين سجل كيلو المانجو ما بين 15 و35 جنيهًا حسب الصنف، ووصل سعر كيلو الأفوكادو إلى 40 جنيهًا، وتراوح التفاح البلدي ما بين 12و 15 جنيهًا، ووصل سعر التفاح المستورد إلى ما بين 18و 25 جنيهًا للكيلو.



وسجلت أسعار المانجو في السوق استقرارًا، وسجل سعر المانجو "العويس" أسعارًا تتراوح ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو "الهندي" ما بين 14 و20 جنيهًا للكيلو.



وسجل سعر الكيلو المانجو "فجر كلان" ما بين 15 و20 جنيهًا، والمانجو "تومي" ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، ومانجو "تيمور" ما بين 14 و20 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو المانجو "زبدية" ما بين 9 و13 جنيهًا، أما المانجو "البلدي" ما بين 5 و10 جنيهات، والمانجو "الفص" بـ40 جنيهًا.



وسجل سعر المانجو "الفونس" ما بين 14 و20 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو "دبشة" ما بين 8 و12 جنيهًا للكيلو، وكيلو المانجو صديقة ما بين 14 و20 جنيهًا، والمانجو "جولك" ما بين 12 و18 جنيهًا للكيلو.



يذكر أن فاكهة المانجو، تنمو في المناطق المدارية الحارة من العالم، وتستخدم غذاءً رئيسيًا لمعظم السكان في هذه المناطق، وتلقب فاكهة المانجو بملك فاكهة المناطق الحارة، وتؤكل المانجو طازجة، وهي غنية بفيتامين "ج"، وزرعت أشجار المانجو أول مرة قبل 4000 سنة في الهند وأرخبيل الملايو، ونقلها المستكشفون الأوربيون في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي إلى مناطق مدارية أخرى، وتزرع الآن في مناطق عديدة، مثل البرازيل، والهند، والمكسيك، والفلبين، والولايات المتحدة الأمريكية.



