أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك استقرار في أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الأربعاء.



وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سعر الدواجن من المزرعة وصل إلى 26 جنيهًا للكيلو، في حين يتم بيعه للمستهلك بسعر32 جنيهًا للكيلو.



وأوضح أن هناك استقرار في أسعار كرتونة البيض، حيث تراوح سعرها ما بين 31 و32.5 جنيه من المزرعة، ويصل سعرها للمستهلك ما بين 37 و38 جنيهًا.



وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن هناك استقرار في أسعار الدواجن البلدي عند 27 جنيهًا من المزرعة، ويتم بيعها للمستهلك ما بين 32 و34 جنيهًا للكيلو.