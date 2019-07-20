السيسي: أرفض ما يتردد بأن المصريين لا يشعرون بإجراءات الإصلاح الاقتصادي

رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يتردد بأن المصريين لا يشعرون بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أنه دائمًا يراهن على الشعب في جميع قراراته.



وفيما يخص المشروعات القومية، تساءل السيسي: "كم مليون مصري يعملون في مشروعات الدولة القومية والبنية الأساسية"؟، متابعًا أن عددهم لا يقل عن ٥ ملايين عامل من مختلف المحافظات.



وشدد السيسي، على أن كل توصية فى وسيلة إعلام أو لقاءات تحمل الدولة الكثير من مليارات الجنيهات كي تُنفذ، واختتم حديثه قائلًا: "أنه يعتبر ملتقى الشباب فرصة للحوار بين الدولة والمواطنين".



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح اليوم الثلاثاء، المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، والذي يعقد على مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية.