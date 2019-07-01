أسعار الخضراوات اليوم.. "البطاطس" بـ3 جنيهات للكيلو

قال ناجي نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة، إن هناك نوعا من الاستقرار في أسعار الخضار، اليوم الأربعاء، ولا توجد أية زيادات على السلع.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك استقرارًا في أسعار الطماطم ما بين 1.5 و3.75 جنيه للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 و5.5 جنيه للكيلو.



وتابع عضو شعبة الخضار بغرفة القاهرة التجارية: "سجل سعر البصل ما بين 2 و3.5 جنيه للكيلو، واستقر سعر البامية ليتراوح ما بين 11 و17 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 2 و3.5 جنيه للكيلو".



وأوضح أن الكوسة تراوحت ما بين 5 و8 جنيهات للكيلو، فيما استقر سعر الفاصوليا ما بين17 و27 جنيهًا للكيلو.