تعطيل الدراسة بالسودان لأجل غير مسمى

وجه المجلس العسكري في السودان بتعطيل الدراسة بكافة المراحل التعليمية في البلاد ابتداء من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل لها.



من جانبه، كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، أن هناك 3 محاولات انقلابية تم كشفها وضبط المخططين لها.



وشدد في تصريحات إعلامية خلال لقاء مع تلفزيون السودان، مساء اليوم الثلاثاء، على أن القوات المسلحة ستظل هي الحامي والحارس للسودان، مؤكدًا أن السلام أهم هدف في المرحلة الانتقالية.



وأوضح رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن الحكومة المنتخبة المقبلة ستقرر نظام الحكم الذي تسير به البلاد سواء كان برلماني أم رئاسي.