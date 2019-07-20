الباز: إعلان نسبة الفقر الحقيقية في مصر تأكيد على جدية الدولة في مواجهته

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على البحث الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد معدلات الإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر في مصر.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن نتيجة البحث أثبتت أن ثلث المصريين على الأقل تحت خط الفقر، وأن عدد الفقراء ارتفع، موضحا أن إعلان هذه النتيجة في حد ذاتها يعكس الشفافية الكبيرة التي تتعامل بها الدولة.

واستكمل الباز، أن الدولة تجري هذه الأبحاث لمواجهة الفقر، بالتعرف على أماكن الفقراء، وبؤر الفقر، لتبدأ في مواجهته.

وواصل أنه كان من الطبيعي أن يرتفع أعداد الفقراء بشكل نسبي في مصر، بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى الدولة في المقابل اتخذت عدة إجراءات في صالح المواطن، منها رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، التوسع في إجرءات الحماية الاجتماعية، وتنفيذ حملة 100 مليون صحة، وتنفيذ برنامج تكافل وكرامة.

واستطرد أن معدل النمو وصل إلى 5.6%، وانخفضت معدلات البطالة إلى 8% وهو أمر غير مسبوق.